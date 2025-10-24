Cinque anni di alti e bassi Le toppe del dopo Mercafir Storia di un amore mai nato
di Stefano Brogioni FIRENZE Tutto cominciò alla Mercafir, dove il disegno urbanistico della prima giunta Nardella collocava il nuovo stadio. Un fallimento, però. Perché alla gara per l’assegnazione dell’area, la Fiorentina neanche si presentò. L’operazione non aveva convinto a suo tempo i Della Valle e, evidentemente, non piacque affatto neanche a Rocco Commisso, che, nel valutare l’affare, si ritirò scoraggiato dai costi preventivi esorbitanti e il rischio che, su quel terreno dove sorgeva (e sorge tutt’ora) il mercato ortofrutticolo (che avrebbe dovuto traslocare), fosse impossibile recitare il suo mantra: "Total control". 🔗 Leggi su Lanazione.it
