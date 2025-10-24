Nell’ autunno 2025 lo chignon si riconferma un grande protagonista tra le tendenze per i capelli. Dopo il successo nella stagione primaverile torna tra i look dello street style. Si arricchisce di dettagli e declinazioni molto originali e varianti ispirate ai red carpet. Viene reinterpretato in chiave contemporanea per accompagnare il mood tipico di questa stagione. Via libera ad acconciature che trasudano un tocco minimal ma al tempo stesso raffinato e che possono essere eseguite con grande facilità e con l’aiuto di pochi prodotti e accessori che conferiscono un tocco di personalità. Dalle code alle trecce raffinate vi è un grande ventaglio di possibilità per sfoggiare un’acconciatura adatta ad ogni look, da quello formale a quello più casual, ideale per il tempo libero. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Cinque acconciature di stile per l'autunno