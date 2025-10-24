Cinquant’anni dopo il diploma la V D dei geometri si ritrova ancora unita

Arezzo, 24 ottobre 2025 – . Il mese scorso, a cinquant’anni dal diploma, gli ex studenti della V D dell’Istituto Tecnico per Geometri di Arezzo si sono ritrovati per una cena al ristorante La Doccia. L’incontro, denso di emozioni e ricordi, è stato un tuffo nel passato, ma anche una festa piena di allegria e complicità, proprio come ai tempi della scuola. Tra risate, brindisi e vecchie fotografie, la serata ha fatto riaffiorare aneddoti ormai leggendari e ha confermato che certe amicizie non conoscono età. Cinquant’anni dopo quel lontano 1975, i legami costruiti sui banchi di scuola si sono dimostrati più solidi che mai. 🔗 Leggi su Lanazione.it

