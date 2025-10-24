Cinquant’anni di forbici e passione | Grazie Marcello per ciò che sei
Una splendida lettera per celebrare i cinquant’anni di attività di Marcello Becci, titolare della Salone Marcello in largo Aldo Moro. A scriverla sono i suoi collaboratori. Eccola. Mezzo secolo di forbici, pennelli, sorrisi e passione. È il traguardo che oggi festeggia Marcello Becci, cuore e anima del salone "Marcello" di Pesaro, punto di riferimento per generazioni di uomini e donne che, varcando quella porta, hanno sempre trovato molto più di un parrucchiere: un amico, un confidente, un artista della bellezza. E quest’anno la festa è doppia: oltre ai 50 anni di attività, Marcello celebra anche il suo compleanno, rendendo la ricorrenza più speciale ed emozionante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
