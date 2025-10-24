Cinisello ragazzino di 12 anni investito da un’auto e sbalzato di diversi metri | è gravissimo al Niguarda

Cinisello Balsamo (Milano), 24 ottobre 2025 –  Drammatico incidente stradale, stasera poco prima delle 19.30, a Cinisello Balsamo, subito fuori dal centro commerciale La Fontana. Per motivi ancora da chiarire, un ragazzino di 12 anni è stato investito mentre attraversava. A travolgerlo, una Fiat Multipla guidata da un uomo di cinquant’anni, che si è subito fermato.  Incidente in A4, un uomo di 57 anni muore nello schianto tra Seriate e Grumello Al momento dell’investimento il ragazzino era da solo ma subito dopo è arrivato il padre. Il colpo è stato molto violento, il 12enne è stato sbalzato di diversi metri ed è rovinato sull’asfalto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

