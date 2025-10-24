Cina stop al petrolio russo | che succede nel mondo multipolare?
Roma, 24 ott – Il blocco temporaneo degli acquisti di petrolio russo da parte delle compagnie statali cinesi segna un nuovo capitolo nella competizione globale per l’energia. Dopo le sanzioni imposte da Washington contro i giganti russi Rosneft e Lukoil, Pechino ha annunciato la sospensione di alcune importazioni di greggio trasportato via mare, citando “ragioni di conformità alle nuove misure internazionali”. Dietro questa formula diplomatica si cela un messaggio politico chiaro: il Dragone non intende compromettere la propria rete finanziaria per proteggere un alleato diventato sempre più scomodo. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
