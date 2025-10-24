Cina la guerra sul petrolio | stop al greggio russo dopo il blocco americano Putin | Dagli Usa atto ostile

Le nuove sanzioni di Donald Trump contro le aziende petrolifere russe hanno prodotto un primo effetto: lo stop degli acquisti delle compagnie statali cinesi, come detto. E Putin parla apertamente. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Cina, la guerra sul petrolio: stop al greggio russo dopo il blocco americano. Putin: «Dagli Usa atto ostile»

