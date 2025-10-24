cicloturismo i comuni hanno fatto una strategia

Fossombrone, Montefelcino e Isola del Piano insieme per un nuovo modello di cicloturismo, sportivo ma anche inclusivo, sostenibile e biologico. Parte l’ambizioso progetto “Bici in Comune“ che, finanziato dal Ministero dello Sport, ha conquistato l’ottava posizione su oltre 1.900 domande presentate in tutta Italia. A conferma del valore della proposta e della vocazione cicloturistica della Valle del Metauro i tre Comuni sono stati premiati come accessibili e accoglienti per chi ama scoprire il territorio in bicicletta. Oltre all’infrastruttura cicloturistica – tabellata, mappata, dotata di stazioni di manutenzione e percorribile anche con e-bike – è previsto un calendario di iniziative aperte a tutti, con mezzi speciali (handbike, tandem) messi a disposizione di persone con difficoltà motorie o disabilità, e legate alle eccellenze enogastronomiche del territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

