Ciclo di 4 webinar dedicati all’analisi dei quesiti della prova scritta del concorso docenti PNRR3
So.Ge.S srl, in collaborazione con Orizzonte Scuola, organizza Ciclo di 4 webinar dedicati all’analisi dei test della prova scritta del concorso docenti PNRR3 Il percorso formativo si compone di quattro incontri online, ciascuno della durata di 2 ore, pensati per supportare i candidati nella preparazione della prova scritta del concorso docenti PNRR3. Durante i webinar, i formatori . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Altre letture consigliate
Fieragricola Veronafiere. MFCC · Corporate Spirit. WEBINAR – AGRIVOLTAICO: come progettare l’impianto, autorizzarlo e gestirlo Martedì 28 ottobre 2026 – ore 11:00 Riparte il ciclo di webinar di avvicinamento a Fieragricola 2026. Il primo appuntamento - facebook.com Vai su Facebook
Ciclo di 5 webinar. Intelligenza Artificiale per l’amministrazione scolastica: strumenti e strategie per semplificare il lavoro - X Vai su X
Ciclo di 5 webinar. Intelligenza Artificiale per l’amministrazione scolastica: strumenti e strategie per semplificare il lavoro - Descrizione del corso Un corso pratico e innovativo dedicato al ruolo dell’Intelligenza Artificiale nell’ottimizz ... Scrive orizzontescuola.it
Sport disabili. Online un ciclo di webinar gratuiti dedicati al training paralimpico anche con Alex Zanardi - Si può, grazie a una esclusiva iniziativa che renderà disponibile gratuitamente a tutti gli atleti, o aspiranti tali, i segreti, le tecniche e i consigli del campione ... Riporta disabili.com
Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia: un ciclo di seminari dedicati alla “Violenza di genere: incidenza del fenomeno e strumenti di prevenzione” - Dieci incontri, dal 7 febbraio di quest’anno, organizzati dalla Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia, che hanno ... Riporta agensir.it