Ciclo di 4 webinar dedicati all’analisi dei quesiti della prova scritta del concorso docenti PNRR3

Orizzontescuola.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

So.Ge.S srl, in collaborazione con Orizzonte Scuola, organizza Ciclo di 4 webinar dedicati allanalisi dei test della prova scritta del concorso docenti PNRR3 Il percorso formativo si compone di quattro incontri online, ciascuno della durata di 2 ore, pensati per supportare i candidati nella preparazione della prova scritta del concorso docenti PNRR3. Durante i webinar, i formatori . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Ciclo di 5 webinar. Intelligenza Artificiale per l’amministrazione scolastica: strumenti e strategie per semplificare il lavoro - Descrizione del corso Un corso pratico e innovativo dedicato al ruolo dell’Intelligenza Artificiale nell’ottimizz ... Scrive orizzontescuola.it

Sport disabili. Online un ciclo di webinar gratuiti dedicati al training paralimpico anche con Alex Zanardi - Si può, grazie a una esclusiva iniziativa che renderà disponibile gratuitamente a tutti gli atleti, o aspiranti tali, i segreti, le tecniche e i consigli del campione ... Riporta disabili.com

Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia: un ciclo di seminari dedicati alla “Violenza di genere: incidenza del fenomeno e strumenti di prevenzione” - Dieci incontri, dal 7 febbraio di quest’anno, organizzati dalla Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia, che hanno ... Riporta agensir.it

Cerca Video su questo argomento: Ciclo 4 Webinar Dedicati