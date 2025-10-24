Ciclo dei rifiuti Menchetti | Bocciati inceneritore e raccolta differenziata

Arezzonotizie.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Colpiscono le recenti notizie riguardanti inceneritore e raccolta differenziata. Per quanto riguarda l’impianto di San Zeno, la Regione Toscana, a guida Pd, ha dato l’ok ad Aisa per incenerire fino a 120mila tonnellate annue."Michele Menchetti, consigliere comunale di opposizione torna a parlare. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

