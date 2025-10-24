Ciclo dei rifiuti Menchetti | Bocciati inceneritore e raccolta differenziata
“Colpiscono le recenti notizie riguardanti inceneritore e raccolta differenziata. Per quanto riguarda l’impianto di San Zeno, la Regione Toscana, a guida Pd, ha dato l’ok ad Aisa per incenerire fino a 120mila tonnellate annue."Michele Menchetti, consigliere comunale di opposizione torna a parlare. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Argomenti simili trattati di recente
E' ancora battaglia sul nuovo impianto per la chiusura del ciclo rifiuti - facebook.com Vai su Facebook
Ciclo dei rifiuti in Trentino: con le nomine (in corso) dei delegati, si va verso l'operatività dell'Egato, l'ente che dovrà scegliere localizzazione e tipologia dell'impianto di smaltimento. - X Vai su X