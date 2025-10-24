Ciclismo | un altro oro su pista per la toscana Vittoria Guazzini

Sport.quotidiano.net | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Santiago del Cile, 24 ottobre 2025 – Con una prestazione straordinaria e grazie a un finale magnifico, il quartetto azzurro della Nazionale Italiana guidato dal commissario tecnico Marco Villa, è tornato dopo tre anni a vincere il Campionato del Mondo nella prova dell’inseguimento a squadre sulla pista di Santiago del Cile dove fino a domenica 26 ottobre è in corso la rassegna iridata. Nella squadra azzurra e pilastro fondamentale del quartetto, la toscana di Poggio a Caiano Vittoria Guazzini che ha condotto l’ultimo giro consentendo al “trenino azzurro” di superare nella finalissima la forte e temibile Germania. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

ciclismo un altro oro su pista per la toscana vittoria guazzini

© Sport.quotidiano.net - Ciclismo: un altro oro su pista per la toscana Vittoria Guazzini

Leggi anche questi approfondimenti

ciclismo altro oro pistaCiclismo: un altro oro su pista per la toscana Vittoria Guazzini - Santiago del Cile, 24 ottobre 2025 – Con una prestazione straordinaria e grazie a un finale magnifico, il quartetto azzurro della Nazionale Italiana guidato dal commissario tecnico Marco Villa, è ... Segnala sport.quotidiano.net

ciclismo altro oro pistaMondiali ciclismo su pista, oro per l'Italia nell'inseguimento a squadre femminile - Arriva la prima gioia per l'Italia ai Mondiali di ciclismo su pista, in corso al Velódromo Peñalolén di Santiago del Cile. Si legge su corrieredellosport.it

ciclismo altro oro pistaL'Italia dell'inseguimento a squadre femminile vince l'oro ai Mondiali di Santiago 2025 • Ciclismo su pista - Nella notte tra 23 e 24 ottobre, il quartetto femminile composto da Martina Alzini, Martina Fidanza, Vittoria Guazzini e Federica Venturelli ha battuto la Germania nella finalissima per l'oro mondiale ... Da olympics.com

Cerca Video su questo argomento: Ciclismo Altro Oro Pista