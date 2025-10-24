Santiago del Cile, 24 ottobre 2025 – Con una prestazione straordinaria e grazie a un finale magnifico, il quartetto azzurro della Nazionale Italiana guidato dal commissario tecnico Marco Villa, è tornato dopo tre anni a vincere il Campionato del Mondo nella prova dell’inseguimento a squadre sulla pista di Santiago del Cile dove fino a domenica 26 ottobre è in corso la rassegna iridata. Nella squadra azzurra e pilastro fondamentale del quartetto, la toscana di Poggio a Caiano Vittoria Guazzini che ha condotto l’ultimo giro consentendo al “trenino azzurro” di superare nella finalissima la forte e temibile Germania. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ciclismo: un altro oro su pista per la toscana Vittoria Guazzini