Ciclismo su pista Stella chiude lontano nello scratch Consonni settima nell’eliminazione

In attesa delle finali dell’inseguimento a squadre femminili, che vedranno protagonista l’Italia nella lotta per l’oro contro la Germania, la seconda giornata deii Mondiali di ciclismo su pista a Santiago del Cile non ha portato ulteriori medaglie per la squadra azzurra. La prima finale di giornata aveva visto il trionfo della Danimarca nell’inseguimento maschile a squadre. Il quartetto danese ha chiuso con il tempo di 3’43”915, battendo in finale l’Australia (3’47”258). Medaglia di bronzo, invece, per la Nuova Zelanda, che ha battuto nella finalina gli Stati Uniti. Sesto posto, invece, per l’Italia che schierava un quartetto davvero giovanissimo e composto da Francesco Lamon, Luca Giaimi, Renato Favero e Davide Boscaro. 🔗 Leggi su Oasport.it

