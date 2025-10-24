Ciclismo su pista l’Italia è d’oro | Fidanza e compagne trionfano ai Mondiali di Santiago del Cile

Nella notte italiana il ciclismo azzurro si è messo al collo la medaglia d'oro dell'inseguimento femminile ai Mondiali di ciclismo su pista, in svolgimento nel Velodromo Penalolen di Santiago del Cile. Martina Fidanza, Martina Alzini, Chiara Consonni, Federica Venturelli e Vittoria Guazzini hanno riportato così il titolo iridato in Italia a tre anni dalla prima storia vittoria, arrivata nel 2022.

