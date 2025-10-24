Ciclismo su pista Grimod sfiora la finale per il bronzo nell’inseguimento individuale Guazzini attardata nell’omnium

Oasport.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La terza giornata dei Mondiali di ciclismo su pista, competizione in corso di svolgimento a Santiago del Cile fino a domenica, mette in palio cinque titoli e offre all’Italia l’opportunità di provare a rimpinguare il bottino di un medagliere inaugurato dallo splendido oro conquistato dal quartetto azzurro nella prova dell’inseguimento femminile a squadre. Il programma non si apre però nel migliore dei modi perché nel chilometro da fermo maschile entrambi gli azzurri mancano l’accesso alla finale. Matteo Bianchi, campione d’Europa in carica, chiude la sua prova in undicesima posizione con il tempo di 1’00”197, mentre Mattia Predomo deve accontentarsi della quindicesima posizione con 1’00” 244. 🔗 Leggi su Oasport.it

ciclismo su pista grimod sfiora la finale per il bronzo nell8217inseguimento individuale guazzini attardata nell8217omnium

© Oasport.it - Ciclismo su pista, Grimod sfiora la finale per il bronzo nell’inseguimento individuale. Guazzini attardata nell’omnium

News recenti che potrebbero piacerti

ciclismo pista grimod sfioraCiclismo su pista, Grimod sfiora la finale per il bronzo nell’inseguimento individuale. Guazzini attardata nell’omnium - La terza giornata dei Mondiali di ciclismo su pista, competizione in corso di svolgimento a Santiago del Cile fino a domenica, mette in palio cinque ... Da oasport.it

LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2025 in DIRETTA: Fidanza lontana dal podio, sesto il quartetto azzurro maschile - 18: Per oggi è tutto, appuntamento a domani pomeriggio per la prima sessione di giornata. Si legge su oasport.it

Ciclismo, Elia Viviani annuncia ritiro dopo i Mondiali su pista a Santiago del Cile - Elia Viviani è stato una leggenda del ciclismo italiano di oggi, competitivo anche su strada ma specialista della pista che lo ha visto trionfare nelle sue varie specialità, dallo scratch ... Riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Ciclismo Pista Grimod Sfiora