Ciclismo su pista azzurre d’oro ai Mondiali nell’inseguimento Guazzini | Emozione incredibile
Si è chiusa in bellezza per i colori azzurri la seconda giornata dei Campionati Mondiali 2025 di ciclismo su pista a Santiago del Cile. L’Italia ha conquistato infatti la prima medaglia della rassegna iridata vincendo uno splendido oro nell’inseguimento a squadre femminile dopo aver battuto in semifinale l’Australia ed in finale la temibile Germania al termine di una sfida avvincente fino all’ultimo giro. Di seguito le dichiarazioni delle cinque protagoniste salite sul gradino più alto del podio mondiale riportate dal sito federale. Vittoria Guazzini: “ È stata un’emozione incredibile. Forse lì per lì, quando ero in pista, non me la sono goduta appieno perché ero veramente a tutta. 🔗 Leggi su Oasport.it
News recenti che potrebbero piacerti
Mondiali su pista di ciclismo, è oro per le azzurre dell'inseguimento - facebook.com Vai su Facebook
“Campionati del Mondo su Pista”, le Azzurre convocate ed il programma delle gare in programma in terra cilena: https://pedalerosa.it/2025/10/campionati-del-mondo-su-pista-le-azzurre-convocate-ed-il-programma/… (#Ciclismo; #Cycling; #Pista; #MTB; #Ciclo - X Vai su X
Mondiali su pista, è oro per le azzurre dell'inseguimento - Medaglia d'oro per l'Italia al Velódromo Peñalolén di Santiago del Cile, dove è in corso l'edizione 2025 dei Mondiali di ciclismo su pista. Lo riporta ansa.it
Mondiali ciclismo su pista 2025 oggi: orari 24 ottobre, tv, programma, streaming, italiani in gara - Nuova giornata ai Mondiali di ciclismo su pista in corso di svolgimento a Santiago in Cile. Secondo oasport.it
Mondiali su pista di ciclismo, è oro per azzurre inseguimento - Martina Fidanza, Federica Venturelli, Vittoria Guazzini, Martina Alzini e Chiara Consonni - Riporta msn.com