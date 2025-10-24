Si è chiusa in bellezza per i colori azzurri la seconda giornata dei Campionati Mondiali 2025 di ciclismo su pista a Santiago del Cile. L’Italia ha conquistato infatti la prima medaglia della rassegna iridata vincendo uno splendido oro nell’inseguimento a squadre femminile dopo aver battuto in semifinale l’Australia ed in finale la temibile Germania al termine di una sfida avvincente fino all’ultimo giro. Di seguito le dichiarazioni delle cinque protagoniste salite sul gradino più alto del podio mondiale riportate dal sito federale. Vittoria Guazzini: “ È stata un’emozione incredibile. Forse lì per lì, quando ero in pista, non me la sono goduta appieno perché ero veramente a tutta. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ciclismo su pista, azzurre d’oro ai Mondiali nell’inseguimento. Guazzini: “Emozione incredibile”