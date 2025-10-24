Ciclismo | Mondiali pista Italia oro nell’inseguimento donne

Milano, 24 ott. (LaPresse) – Arriva subito una medaglia d’oro per l’Italia ai Mondiali di Ciclismo su pista, in corso di svolgimento a Santiago del Cile. La conquistano le ragazze dell’inseguimento a squadre Martina Fidanza, Federica Venturelli, Vittoria Guazzini e Chiara Consonni, che in finale hanno battuto la Germania campione uscente con un tempo di 4’09?569. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

