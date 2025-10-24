Ciclismo Mondiali pista Italia d’oro nell’inseguimento donne
Roma, 24 ott. (askanews) – Nella notte italiana il ciclismo azzurro si mette al collo la medaglia d’oro nell’inseguimento femminile ai Mondiali di ciclismo su pista in svolgimento nel Velódromo Peñalolén di Santiago del Cile. Martina Fidanza, Martina Alzini, Chiara Consonni, Federica Venturelli e Vittoria Guazzini riportano così il titolo mondiale nel nostro paese a tre anni dalla prima storia vittoria nel 2022. Lo fanno al termine di una gara vibrante e per nulla scontata nell’esito, diversamente da quanto poteva sembrare dopo le qualifiche di ieri nelle quali le azzurre avevano stampato il miglior tempo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
News recenti che potrebbero piacerti
Mondiali su pista di ciclismo: Italia d’oro nel quartetto femminile! Battuta la Germania Prima medaglia per l’Italia ai Mondiali di ciclismo su pista, in corso di svolgimento a Santiago del Cile. L’hanno conquistata le ragazze dell’inseguimento a squadre: M - facebook.com Vai su Facebook
Mondiali di Ciclismo su Pista 2025, 19 Azzurri convocati: obiettivo podio https://ilfaroonline.it/2025/10/16/mondiali-di-ciclismo-su-pista-2025-19-azzurri-convocati-obiettivo-podio/620827/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter… #news #notizie #cronaca - X Vai su X
Mondiali ciclismo su pista, oro per l'Italia nell'inseguimento a squadre femminile - Arriva la prima gioia per l'Italia ai Mondiali di ciclismo su pista, in corso al Velódromo Peñalolén di Santiago del Cile. Lo riporta corrieredellosport.it
Mondiali ciclismo su pista: oro per le azzurre nell'inseguimento a squadre - Ai Mondiali di ciclismo su pista in corso a Santiago del Cile arriva la prima medaglia azzurra. Riporta sport.sky.it
Fenomenale Italia, medaglia d’oro ai Mondiali di ciclismo col quartetto azzurro femminile - L’hanno conquistata 4 splendide ragazze: Vittoria Guazzini, Martina Fidanza, Martina Alzini e Federica Venturelli che ... Segnala fanpage.it