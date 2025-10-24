Ciclismo a Giulio Ciccone il premio Giglio D' Oro 2025

Calenzano (Firenze), 24 ottobre 2025 – La commissione del prestigioso Premio Giglio D'Oro che accompagna il ciclismo italiano dal 1974 ha definito la "rosa" dei premiati dell'edizione 2025, la cui cerimonia di premiazione con il galà si svolgerà mercoledì 19 novembre alle 11, al ristorante Carmagnini del '500 a Pontenuovo di Calenzano. La sua ottima stagione nonostante la caduta e il ritiro al Giro d'Italia, ha consentito a Giulio Ciccone della Lidl Trek di aggiudicarsi il 52° Giglio D'Oro, premio (unico nel suo genere in Italia) per il miglior professionista italiano della stagione, organizzato da Saverio Carmagnini e dalla società Giglio D'Oro SSDRL affiliata alla Federazione Ciclistica Italiana, patrocinato del Gruppo Toscano Giornalisti Sportivi dell'USSI e dalla Regione Toscana.

