Ciclabili no sosta selvaggia sì L' auto parcheggiata sulle strisce blocca il Flaminio

Ci sono volute la buona volontà e la forza fisica di alcuni passanti per sbrogliare una situazione altrimenti irrisolvibile, causata dalla sosta selvaggia. A piazza Gentile da Fabriano, cuore del Flaminio, nella serata di giovedì 23 ottobre un pullman turistico è rimasto letteralmente incastrato. 🔗 Leggi su Romatoday.it

