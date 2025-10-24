Ciclabili no sosta selvaggia sì L' auto parcheggiata sulle strisce blocca il Flaminio

Romatoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ci sono volute la buona volontà e la forza fisica di alcuni passanti per sbrogliare una situazione altrimenti irrisolvibile, causata dalla sosta selvaggia. A piazza Gentile da Fabriano, cuore del Flaminio, nella serata di giovedì 23 ottobre un pullman turistico è rimasto letteralmente incastrato. 🔗 Leggi su Romatoday.it

