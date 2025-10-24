CIAR – Il Rallye Sanremo in video

La gara ligure ha chiuso la stagione tricolore 2025. Andrea Crugnola ha vinto il rally, il Campionato ha premiato Giandomenico Basso. 🔗 Leggi su Tuttorally.news

Andrea Crugnola chiude la sua stagione nel CIAR Sparco aggiungendo il Rallye Sanremo al suo palmarès di vittorie - facebook.com Vai su Facebook

Il Rallye Sanremo chiude il Ciar 2025 e il Trofeo Lancia. Titolo assoluto Ciar a Basso e Pisani vince il Due ruote Motrici $ANSAmotori $ANSA - X Vai su X

CIAR | Rally Sanremo: La vittoria di Andrea Crugnola non basta, Giandomenico Basso si laurea campione CIAR 2025 - Si chiude in una bolgia di festeggiamenti che rimbombano tra i tornanti, le strade e le cime liguri questo 72° ... Da rallyssimo.it

Il Rallye Sanremo chiude il Ciar 2025 e il Trofeo Lancia - Nella città di Sanremo si è respirata tanta adrenalina il weekend appena terminato, in occasione dell'ultimo appuntamento del Trofeo Lancia e del Campionato Italiano Assoluto Rally. Riporta ansa.it

CIAR | Crugnola e Ometto vincono il Rallye Sanremo, ma Basso e Granai sono campioni italiani - Basso, secondo, batte Andolfi per la posizione d'onore ed è campione italiano rally per la quinta volta in carr ... Lo riporta msn.com