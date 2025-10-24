CIAR – Il Rallye Sanremo in video

La gara ligure ha chiuso la stagione tricolore 2025. Andrea Crugnola ha vinto il rally, il Campionato ha premiato Giandomenico Basso. 🔗 Leggi su Tuttorally.news

