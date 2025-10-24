Ciao Rambo tante persone ai funerali
"Ciao Rambo". Con queste parole ieri ai funerali uno dei amici di Gianfranco Rambelli ha voluto salutare per l’ultima volta, a nome di tutti, il consigliere comunale di Bagnacavallo e dell’Unione della Bassa Romagna, venuto a mancare venerdì scorso poco dopo la scomparsa della mamma, Anna Luisa Baldini. "Una vita in simbiosi", come ha sottolineato il parroco don Ugo Facchini, "che ha visto anche nella morte, che è una delle fasi della vita, continuare questa vicinanza". I due feretri sono arrivati ieri mattina alla pieve di San Pietro in Sylvis, provenienti dalla camera mortuaria di Lugo. Ad accompagnarli e accoglierli circa duecento persone tra parenti, amici, politici e conoscenti, giunti per un ultimo commosso saluto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
’ … John Rambo (Sylvester Stallone) si guarda intorno sospettoso… e come dargli torto?! Alle sue spalle, la nostra vetrina si è trasformata per l’occasione: ragnatele - facebook.com Vai su Facebook
"Ciao Rambo", tante persone ai funerali - Bagnacavallo, in duecento ieri all’ultimo saluto al consigliere di FdI Gianfranco Rambelli e alla madre Anna Luisa Baldini ... msn.com scrive