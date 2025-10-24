Ci vuole fegato l' incontro sulla salute

Sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione e ricordare che la salute è il risultato di un impegno collettivo e continuativo: con questo obiettivo ritorna a Trieste martedì 28 ottobre, alle ore 16.30, alla Sala Bazlen di Palazzo Gopcevich (via Rossini 4) l’iniziativa “Ci vuole. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

