Ci sono Tiziano Ferro Carl Brave Ermal Meta tra i nuovi singoli del 24 ottobre
I nuovi singoli della giornata odierna, 24 ottobre vedono una presenza massiccia di amatissimi protagonisti del panorama nostrano che sono pronti a conquistare le posizioni più elevate delle classifiche streaming e radio. Tiziano Ferro – Fingo&Spingo: Dopo il successo di Cuore Rotto, che ha raggiunto la vetta della Classifica Radio Earone, in concomitanza della pubblicazione del nuovo album Sono Un Grande arriva il secondo singolo, Fingo&Spingo. Sul brano il cantautore di Latina ha dichiarato: “ Parla della sottile linea di separazione tra chi sei e quello che fai. Non c’è un cartellino che timbri, non c’è chi sei tu come autore, chi sei tu come essere umano, chi sei tu come cantante e spesso è lì il problema, il dramma degli artisti forse da quando la musica esiste, no? “ Occhiaie di Carl Brave e La Mia Strada di Daniele Silvestri tra i nuovi singoli del 24 ottobre. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Domani, venerdì 24 ottobre, esce "Sono Un Grande" il nuovo album di Tiziano Ferro. L'uscita del disco, già anticipato da "Cuore rotto", sarà accompagnata dal nuovo singolo "Fingo&Spingo" in rotazione radiofonica da domani. Il tour Stadi26 ha già siglato la d - facebook.com Vai su Facebook
Tiziano Ferro pubblica il nuovo album "Sono Un Grande" #tizianoferro #sonoungrande #album #23ottobre - X Vai su X
Il ritorno di Tiziano Ferro, fra tempeste e rinascite - Leggi la recensione di SONO UN GRANDE di Tiziano Ferro e gli altri nostri giudizi sulle nuove uscite discografiche su Rockol ... Riporta rockol.it
Tiziano Ferro torna con “Sono un grande”: un viaggio tra cicatrici, rinascite e amore in tutte le forme - A tre anni da “Il mondo è nostro”, Tiziano Ferro torna con un nuovo album dal titolo emblematico: “Sono un grande”. erreemmenews.it scrive
Tiziano Ferro dopo il dolore del divorzio: “Impaurito, col cuore rotto. Ma alla fine sono un grande” - Il cantautore torna in scena con un nuovo album: “Non penso di essere l’highlander ma uno che va avanti nonostante tutto” ... Segnala msn.com