ci sono tiziano ferro carl brave ermal meta tra i nuovi singoli del 24 ottobre

I nuovi singoli della giornata odierna, 24 ottobre vedono una presenza massiccia di amatissimi protagonisti del panorama nostrano che sono pronti a conquistare le posizioni più elevate delle classifiche streaming e radio. Tiziano Ferro – Fingo&Spingo: Dopo il successo di Cuore Rotto, che ha raggiunto la vetta della Classifica Radio Earone, in concomitanza della pubblicazione del nuovo album Sono Un Grande arriva il secondo singolo, Fingo&Spingo. Sul brano il cantautore di Latina ha dichiarato: “ Parla della sottile linea di separazione tra chi sei e quello che fai. Non c’è un cartellino che timbri, non c’è chi sei tu come autore, chi sei tu come essere umano, chi sei tu come cantante e spesso è lì il problema, il dramma degli artisti forse da quando la musica esiste, no? “ Occhiaie di Carl Brave e La Mia Strada di Daniele Silvestri tra i nuovi singoli del 24 ottobre. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

