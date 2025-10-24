Ci sono ostacoli Papa Leone shock sulle donne nella Chiesa

Durante un recente incontro con le équipe sinodali, papa Leone XIV ha scelto di affrontare un tema che da tempo divide e fa discutere all’interno della Chiesa: il ruolo delle donne nelle comunità religiose. Un argomento che il pontefice ha trattato con la franchezza e la sensibilità che da sempre lo contraddistinguono. Rispondendo alla domanda di una rappresentante europea, il papa ha spiegato che il problema non è la mancanza di opportunità, ma la presenza di ostacoli culturali ancora profondamente radicati: “Non tutti i sacerdoti permettono che la donna possa esercitare pienamente il proprio ruolo”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it