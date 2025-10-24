Ci sono 5,6 milioni di euro per finanziare 118 progetti per i giovani in tutta la Lombardia
Potenziato il bando per progetti dedicati ai giovani in Regione Lombardia: ne saranno finanziati 118, con una copertura capillare in tutto il territorio, aumentando la dotazione da 3 a 5,6 milioni di euro. L'iniziativa, promossa dalla sottosegretaria alla presidenza di Regione, Federica Picchi. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
In Lombardia maxi finanziamento da 5,6 milioni di euro per 118 progetti incredibili (700mila a Como): ecco a chi andranno - Regione Lombardia rilancia il proprio impegno a favore delle nuove generazioni potenziando il bando ‘Giovani Smart – Supportiamo il potenziale giovanile’. Scrive comozero.it
