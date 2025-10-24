N ove su dieci la mette davanti, ma appena uno su tre dietro. La cintura di sicurezza, sebbene diventata obbligatoria per legge ormai da parecchio tempo, non è ancora diventata, invece, un automatismo. O meglio, se davanti si può dire che la maggior parte la allaccia, appena ci si sposta sui sedili posteriori l’abitudine svanisce. Non solo, perché c’è di peggio: quasi un genitore su cinque ammette di non usare o di usare male i seggiolini per i bambini. Questi due grandi buchi nella sicurezza stradale italiana, sono stati messi a fuoco dall’ultima indagine dell’Istituto Superiore di Sanità condotta tra il 2023 e il 2024. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Ci siamo abituati ad allacciare la cintura davanti, ma dietro è come se il rischio sparisse. E i seggiolini per i bambini? Troppo spesso dimenticati. Ancora troppa distrazione al volante