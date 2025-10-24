ci sarebbe dovuto essere un high school musical 4 come rivelato da alcune star del franchise

Sembra che la Disney avesse piani molto ambiziosi per un potenziale High School Musical 4. La Disney è un impero hollywoodiano che ospita franchise cinematografici come Star Wars, Marvel e molti altri. Sebbene molti di questi siano proprietà intellettuali acquisite, ci sono alcuni franchise autoctoni sotto l’egida Disney. Forse uno dei più famosi è High School Musical, una trilogia cinematografica iniziata su Disney Channel, ma conclusasi con un film per il cinema con un costo di produzione estremamente elevato. Saga molto apprezzata dai fan, di cui molti davano per scontato che la Disney avrebbe continuato con il cast principale al college. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

