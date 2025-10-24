News TV. Le recenti dichiarazioni di Paolo Del Debbio nel corso della trasmissione 4 di sera hanno scatenato una vera bufera sui social network. Un’osservazione che intendeva sottolineare la complessità dei temi politici e la difficoltà di comprenderli senza un adeguato bagaglio storico è stata interpretata da molti spettatori come un commento offensivo verso il pubblico a casa. Durante la diretta, il giornalista ha affermato: “ Ho un parterre di persone che sanno quello che dicono e anche dicono quello che sanno. Perché ci sono quelli che invece dicono cose di cui non sanno niente. Eppure, nonostante ci sia questo parterre di buon livello, per tutti è complicato capire. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Ci hai preso per deficienti ignoranti?”. É rivolta contro Del Debbio (VIDEO)