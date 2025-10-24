Chivu vs Conte che caos nell' unico precedente | pali rossi litigi e quel ti vengo a prendere

Gazzetta.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 18 maggio 2025 i due tecnici furono espulsi quasi a fine partita dopo 90' di pura adrenalina tra Parma e Napoli, gara decisiva per lo scudetto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

chivu vs conte che caos nell unico precedente pali rossi litigi e quel ti vengo a prendere

© Gazzetta.it - Chivu vs Conte, che caos nell'unico precedente: pali, rossi, litigi e quel "ti vengo a prendere"

Leggi anche questi approfondimenti

chivu vs conte caosConte-Chivu, dove eravamo? Dall'espulsione di entrambi all'obiettivo - Cristian Chivu e Antonio Conte tornano a incrociarsi, pochi mesi dopo il 18 maggio, sera in cui volarono insulti e cartellini. Scrive tuttosport.com

chivu vs conte caosChivu, dopo Gasperini sgambetto anche a Conte? I numeri di Napoli-Inter - Tra campionato e Champions la squadra di Chivu ha in scia sette vittorie consecutive e la ritrovata solidità difensiva dei nerazzurri (2 gol subìti nel periodo considerato) è un ulteriore segnale ... Come scrive tuttosport.com

chivu vs conte caosBorghi: “Per Chivu c’è stato un bell’assist. La domanda su Conte è…” - Il giornalista di Skysport ha parlato anche dell'Inter e dell'attaccante nerazzurro nonché della prossima rivale della squadra di Chivu ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Chivu Vs Conte Caos