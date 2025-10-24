Chivu | Milan-Como in Australia? L’Inter ha fatto un’amichevole in Libia e sono stato contento

2025-10-24 14:22:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: Cristian Chivu è tornato su uno degli argomenti d’attualità più caldi del momento: quel Milan-Como di Serie A che si potrebbe giocare in Australia. Criticata da molti, questa scelta era stata adottata anche nella Liga spagnola dove la gara tra Villarreal e Barcellona si sarebbe dovuta giocare a Miami, prima del dietrofront. Ecco cosa ne pensa l’allenatore dell’Inter. PARLA CHIVU – “Come la prenderei se mi proponessero di giocare all’estero? Ho imparato a non lamentarmi, non vedo fantasmi e non mi lamento mai perché è una perdita di energie. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Approfondisci con queste news

Chivu: «A volte il riposo è il miglior allenamento quando si gioca così tanto» In conferenza: «Milan-Como a Perth? Ho imparato a non lamentarmi. Ho fatto un’amichevole in Libia e non mi sono lamentato. Sono opportunità» - facebook.com Vai su Facebook

. @Inter, Chivu: “Milan-Como a Perth? Bisogna guardare anche le cose positive: ho giocato un’amichevole in Libia e non ho detto nulla” - X Vai su X

Milan – Como in Australia? Chivu non ci sta e attacca: “Io non mi sono lamentato…” - La sfida di campionato tra Milan e Como, da disputare a Perth in Australia, continua a far discutere. Riporta spaziomilan.it

Milan-Como in Australia, Chivu: "Io ho imparato a non lamentarmi perché è uno spreco di energie" - Continua a tenere banco la questione che riguarda la possibile trasferta a Perth, in Australia, per giocare Milan- Secondo milannews.it

Inter, Chivu su Milan-Como a Perth: "Bisogna guardare anche le cose positive" - In conferenza stampa il tecnico dell'Inter Cristian Chivu ha presentato la partita contro il Napoli: "È l’ottava giornata, bisogna capire che ci si gioca tanto ma non ... tuttojuve.com scrive