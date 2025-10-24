Chivu Inter l’allenatore non rinuncia ai suoi senatori | si insiste su questo concetto

Inter News 24 Chivu Inter, le prime indicazioni dopo l’inizio di stagione dei nerazzurri in Serie A e Champions League. Tutti i dettagli in merito. Domani sera, l’ Inter di Cristian Chivu scenderà in campo al Maradona per affrontare il Napoli di Antonio Conte in un altro scontro diretto che potrebbe rivelarsi cruciale per le ambizioni scudetto dei nerazzurri. Chivu sembra intenzionato a schierare la vecchia guardia secondo il Corriere dello Sport, con un ritorno alle certezze della scorsa stagione, seppur con qualche novità: Akanji prenderà il posto di Thuram, fermo per infortunio, ma il resto della formazione sarà confermata. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu Inter, l’allenatore non rinuncia ai suoi senatori: si insiste su questo concetto

