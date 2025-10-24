Chivu Inter il tecnico spiega la scelta del giorno di riposo extra concesso al gruppo | Mi sembrava giusto staccare un po’ concedere ai ragazzi una giornata insieme alle famiglie

Internews24.com | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Chivu Inter, il tecnico spiega la scelta del giorno di riposo extra concesso al gruppo in vista del match col Napoli: la risposta in conferenza stampa. La scelta di concedere un giorno di riposo extra all’Inter dopo la trasferta di Champions League aveva fatto discutere, ma il tecnico Cristian Chivu ha difeso con forza la sua decisione. Nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Napoli, l’allenatore romeno ha spiegato che considera il riposo “il miglior allenamento possibile”, soprattutto in un periodo così intenso. Ha sottolineato come molti giocatori fossero reduci da lunghi ritiri con le nazionali e come la squadra avesse affrontato due trasferte consecutive (Roma e Bruxelles) con rientri a tarda notte, senza tempo per stare a casa. 🔗 Leggi su Internews24.com

chivu inter il tecnico spiega la scelta del giorno di riposo extra concesso al gruppo mi sembrava giusto staccare un po8217 concedere ai ragazzi una giornata insieme alle famiglie

© Internews24.com - Chivu Inter, il tecnico spiega la scelta del giorno di riposo extra concesso al gruppo: «Mi sembrava giusto staccare un po’, concedere ai ragazzi una giornata insieme alle famiglie»

Leggi anche questi approfondimenti

chivu inter tecnico spiegaInter, Chivu si rizzela sul giorno di riposo e manda frecciate a Conte e al Milan: "Non devo giustificarmi" - Il tecnico nerazzurro Chivu spiega che in attacco non esiste la coppia perfetta, che i suoi 4 bomber si equivalgono e assicura che l'allenamento migliore è il riposo ... Lo riporta sport.virgilio.it

chivu inter tecnico spiegaConte-Chivu, dallo scontro al Tardini al duello di Napoli: la rivalità che accende la vigilia del big match - Il confronto tra Antonio Conte e Cristian Chivu non è solo tecnico, ma anche personale. gonfialarete.com scrive

chivu inter tecnico spiegaChivu su Napoli-Inter, la conferenza stampa disturbata dagli insetti e dagli scherzi dei giocatori - L'allenatore dell'Inter si lamenta degli insetti e delle urla dei calciatori: «La formazione? Riporta corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Chivu Inter Tecnico Spiega