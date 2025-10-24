Inter News 24 Chivu Inter, il tecnico spiega la scelta del giorno di riposo extra concesso al gruppo in vista del match col Napoli: la risposta in conferenza stampa. La scelta di concedere un giorno di riposo extra all’Inter dopo la trasferta di Champions League aveva fatto discutere, ma il tecnico Cristian Chivu ha difeso con forza la sua decisione. Nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Napoli, l’allenatore romeno ha spiegato che considera il riposo “il miglior allenamento possibile”, soprattutto in un periodo così intenso. Ha sottolineato come molti giocatori fossero reduci da lunghi ritiri con le nazionali e come la squadra avesse affrontato due trasferte consecutive (Roma e Bruxelles) con rientri a tarda notte, senza tempo per stare a casa. 🔗 Leggi su Internews24.com

Chivu Inter, il tecnico spiega la scelta del giorno di riposo extra concesso al gruppo: «Mi sembrava giusto staccare un po', concedere ai ragazzi una giornata insieme alle famiglie»