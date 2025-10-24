Chivu Inter il tecnico spiega la scelta del giorno di riposo extra concesso al gruppo | Mi sembrava giusto staccare un po’ concedere ai ragazzi una giornata insieme alle famiglie
Inter News 24 Chivu Inter, il tecnico spiega la scelta del giorno di riposo extra concesso al gruppo in vista del match col Napoli: la risposta in conferenza stampa. La scelta di concedere un giorno di riposo extra all’Inter dopo la trasferta di Champions League aveva fatto discutere, ma il tecnico Cristian Chivu ha difeso con forza la sua decisione. Nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Napoli, l’allenatore romeno ha spiegato che considera il riposo “il miglior allenamento possibile”, soprattutto in un periodo così intenso. Ha sottolineato come molti giocatori fossero reduci da lunghi ritiri con le nazionali e come la squadra avesse affrontato due trasferte consecutive (Roma e Bruxelles) con rientri a tarda notte, senza tempo per stare a casa. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche questi approfondimenti
L'Inter di Chivu diverte più di quella di Inzaghi. Da Mou a Simeone: pragmatici in crisi, dov'è finito il solito Conte? - facebook.com Vai su Facebook
#UnionSGInter, #Chivu: "Inter ha il fuoco dentro. Doveva solo ritrovare fiducia". VIDEO #SkySport #SkyUCL #UCL #ChampionsLeague - X Vai su X
Inter, Chivu si rizzela sul giorno di riposo e manda frecciate a Conte e al Milan: "Non devo giustificarmi" - Il tecnico nerazzurro Chivu spiega che in attacco non esiste la coppia perfetta, che i suoi 4 bomber si equivalgono e assicura che l'allenamento migliore è il riposo ... Lo riporta sport.virgilio.it
Conte-Chivu, dallo scontro al Tardini al duello di Napoli: la rivalità che accende la vigilia del big match - Il confronto tra Antonio Conte e Cristian Chivu non è solo tecnico, ma anche personale. gonfialarete.com scrive
Chivu su Napoli-Inter, la conferenza stampa disturbata dagli insetti e dagli scherzi dei giocatori - L'allenatore dell'Inter si lamenta degli insetti e delle urla dei calciatori: «La formazione? Riporta corriere.it