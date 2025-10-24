Chivu | Con il Napoli c’è rivalità sarà una gara combattuta
Tempo di lettura: < 1 minuto “ C’entra poco quello che è accaduto in settimana. Si affronta la squadra campione d’Italia contro la squadra vice campione d’Italia. Le ambizioni sono altissime da entrambe le parti. Sarà una partita combattuta, entrambe vorranno portare a casa il risultato”: così il tecnico dell’Inter, Cristian Chivu, alla vigilia del big match contro il Napoli. La squadra di Conte è reduce dall’amara sconfitta contro il Psv in Champions League e cercherà un riscatto in un match tra le favorite al titolo. “La rivalità c’è. il Napoli è una realtà importante del calcio italiano, ha vinto due scudetti negli ultimi tre anni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
