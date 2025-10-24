Chivu Col Napoli grande rivalità gara importante ma non decisiva

Il tecnico dell'Inter: "Affrontiamo i campioni d'Italia, non penso che sfidare Conte sia una motivazione in più". MILANO - Alla vigilia del match di cartello di campionato, in trasferta contro il Napoli, il tecnico dell'Inter, Cristian Chivu, conferma ancora una volta di avere le idee chiare. "Si af. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Chivu "Col Napoli grande rivalità, gara importante ma non decisiva"

