Chivu assalito dalle cimici in conferenza | la reazione è tutta da ridere – VIDEO

Chivu cimici. Gli attacchi per un allenatore di Serie A possono arrivare da ogni direzione, soprattutto alla vigilia di una trasferta impegnativa come quella dell'Inter a Napoli. Ma stavolta Cristian Chivu non è stato bersaglio di critiche o polemiche, bensì di. cimici. Durante la conferenza stampa prepartita, il tecnico nerazzurro è stato "disturbato" da alcuni insetti, reagendo con ironia: "Ci sono le cimici che mi attaccano!", ha scherzato tra le risate della sala. L'episodio è avvenuto mentre Chivu stava spiegando la scelta di concedere un giorno di riposo alla squadra dopo il successo in Champions League: un momento di leggerezza, che ha strappato un sorriso in un clima altrimenti carico di attesa per la sfida del Maradona.

