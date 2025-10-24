Chivu | A volte il riposo è il miglior allenamento quando si gioca così tanto

Poco fa, si è tenuta la conferenza stampa di Cristian Chivu in vista di Napoli-Inter. Tra gli altri argomenti trattati, il tecnico nerazzurro è stato chiamato ad esprimersi anche sulla decisione di concedere un giorno di riposo ai suoi prima della partita e sul tema Milan-Como a Perth. Chivu: «Mi fido della professionalità dei miei calciatori». Ha dato un giorno di riposo prima di Napoli-Inter. Si fida molto «Non devo giustificarlo, mi sembra normale. E’ il miglior allenamento a volte. Veniamo da un periodo molto intenso, mi sembrava giusto staccare un po’ e concedere loro una giornata con le famiglie. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

