Chivu | A Napoli sarà dura ma mi fido della mia Inter Il giorno di riposo? Giusto staccare
L'allenatore nerazzurro ha presentato la sfida di domani: "Dobbiamo essere al top dal punto di vista fisico e mentale per fare una grande prestazione". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Leggi anche questi approfondimenti
“Chivu non ha commentato la pesante sconfitta del Napoli perché la prende come una sorta di casualità. C’è poco da commentare e credo che proverà a evitare l’argomento nella conferenza stampa di domani. Chivu ha degli ottimi numeri, riuscì a frenare il - facebook.com Vai su Facebook
La scelta di #Chivu, squadra a riposo per salvaguardare energie mentali e fisiche: oggi niente allenamento, si preparerà la sfida con il Napoli con una sola seduta di gruppo GDS - X Vai su X
Pandev: "Napoli-Inter, ecco cosa deciderà la gara. Chivu come Mou in un aspetto. Bonny? Ci ho giocato e vi dico che..." - Goran Pandev parla oggi del legame con Cristian Chivu e dei ricordi che ha con l'attuale tecnico interista. Lo riporta msn.com
Il Napoli torna su Chivu, ma lui dice no! - Il ds Riccardo Bigon è tornato alla carica per Cristian Chivu: il difensore rumeno non rinnoverà il contratto con l'Inter. calciomercato.com scrive