Chivu | A Napoli sarà dura ma mi fido della mia Inter Il giorno di riposo? Giusto staccare

L'allenatore nerazzurro ha presentato la sfida di domani: "Dobbiamo essere al top dal punto di vista fisico e mentale per fare una grande prestazione". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Chivu: "A Napoli sarà dura, ma mi fido della mia Inter. Il giorno di riposo? Giusto staccare"

Leggi anche questi approfondimenti

“Chivu non ha commentato la pesante sconfitta del Napoli perché la prende come una sorta di casualità. C’è poco da commentare e credo che proverà a evitare l’argomento nella conferenza stampa di domani. Chivu ha degli ottimi numeri, riuscì a frenare il - facebook.com Vai su Facebook

La scelta di #Chivu, squadra a riposo per salvaguardare energie mentali e fisiche: oggi niente allenamento, si preparerà la sfida con il Napoli con una sola seduta di gruppo GDS - X Vai su X

Pandev: "Napoli-Inter, ecco cosa deciderà la gara. Chivu come Mou in un aspetto. Bonny? Ci ho giocato e vi dico che..." - Goran Pandev parla oggi del legame con Cristian Chivu e dei ricordi che ha con l'attuale tecnico interista. Lo riporta msn.com

Il Napoli torna su Chivu, ma lui dice no! - Il ds Riccardo Bigon è tornato alla carica per Cristian Chivu: il difensore rumeno non rinnoverà il contratto con l'Inter. calciomercato.com scrive