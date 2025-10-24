Chivu a Dazn | Napoli squadra vincente e propositiva Tracce di Conte in questa Inter? Giusto dare i meriti ad Inzaghi su Bonny e Sucic…

Inter News 24 L’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, ha voluto dire la sua alla vigilia dello scontro diretto in campionato contro il Napoli di Antonio Conte. Intervenuto ai microfoni di Dazn alla vigilia della super sfida di domani pomeriggio alle ore 18:00 al Maradona, valevole per l’8° turno del campionato di Serie A 202526, ovvero quella tra Napoli e Inter, il tecnico dei nerazzurri Cristian Chivu ha parlato così. QUESTO IL MOMENTO IDEALE PER AFFRONTARE IL NAPOLI? – « Conta poco quello che è accaduto ultimamente, alla fine si tratta della squadra campione d’Italia in carica e della vice campione in carica. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu a Dazn: «Napoli squadra vincente e propositiva. Tracce di Conte in questa Inter? Giusto dare i meriti ad Inzaghi, su Bonny e Sucic…»

Scopri altri approfondimenti

Il 'Bordocam' di Dazn svela un piccolo retroscena su Roma-Inter In occasione del gol di Bonny, decisivo per la vittoria, c'è la mano diretta di Chivu Prima ancora che la palla arrivi a Barella, il tecnico grida all'attaccante "Angy, Angy", indicando la profondit - facebook.com Vai su Facebook

CHIVU-CAM Roma Stasera la sua Inter torna in campo in UCL e sfida l’Union Saint-Gilloise BordoCam #RomaInter è disponibile ora su #DAZN! - X Vai su X

Napoli-Inter, le probabili formazioni: Conte riflette su Lucca, Chivu senza Thuram - Il Napoli è reduce dalla peggiore sconfitta dell’era De Laurentiis, la debacle in Olanda dove si è perso 6- Da tuttonapoli.net

Calcio: Chivu 'con Napoli c'è rivalità, ambizioni altissime' - Si affronta la squadra campione d'Italia contro la squadra vice campione d'Italia. Scrive ansa.it

PRESS CONFERENCE - Inter, Chivu: "Napoli? Affrontiamo la squadra campione d'Italia e le ambizioni sono altissime, sarà una partita combattuta, lì l'ambiente è caldo" - Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match del Maradona contro il Napoli: "Il Napoli arriva da una settimana difficile, quali sono le insidi ... Secondo napolimagazine.com