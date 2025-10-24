Chiusure a catena sull’A9 Lainate-Como-Chiasso | lavori notturni tra il 27 e il 31 ottobre

Quicomo.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Settimana di chiusure e deviazioni lungo la A9 Lainate-Como-Chiasso, dove sono in programma una serie di lavori di manutenzione, ispezione e rifacimento della pavimentazione che interesseranno diversi tratti e svincoli tra il 27 e il 31 ottobre 2025. Gli interventi, come di consueto, saranno. 🔗 Leggi su Quicomo.it

