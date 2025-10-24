Chiusura notturna sulla A1 | tratto Anagni–Colleferro off-limits lavori fino all’alba

Notte di lavori sull’autostrada A1 Milano–Napoli. Dalle 23:00 di mercoledì 29 alle 5:00 di giovedì 30 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Anagni e Colleferro, in direzione Roma, per consentire la rimozione di un’area di cantiere.Durante l’intervento, il traffico diretto verso la Capitale. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Manutenzioni al celeritas (tutor), doppia chiusura notturna della sopraelevata https://genovaquotidiana.com/2025/10/23/manutenzioni-al-celeritas-tutor-doppia-chiusura-notturna-della-sopraelevata/… - X Vai su X

Fino al 31 ottobre lavori in notturna e chiusura a senso unico alternato dei tratti interessati - facebook.com Vai su Facebook

AUTOSTRADA A1, CHIUSURA NOTTURNE TRA MODENA SUD E VALSAMOGGIA - Napoli: chiusure notturne tra Modena Sud e Valsamoggia per lavori su un cavalcavia Per consentire attività di ispezione e manutenzione su un cavalcavia lungo l’autostrada A1 Milano- Da tvqui.it

A1 Milano-Napoli: chiusura per il tratto Firenze Sud-Incisa in entrambe le direzioni - Napoli, dalle 22:00 di sabato 11 alle 6:00 di domenica 12 ottobre, sarà chiuso il tratto tra Firenze sud e Incisa Reggello in entrambe le direzioni, Roma e Firenze/Bologna, per ... Si legge su 055firenze.it

Tangenziale di Bologna e autostrade: deviazioni e chiusure notturne - Napoli dovranno fare i conti con la chiusura del tratto tra Bologna Casalecchio e Sasso Marconi verso Firenze nella notte del 22 ottobre, con obbligo di ... Da ilrestodelcarlino.it