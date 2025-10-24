Chiusura Manifattura Casentino Vagnoli alla Regione | C’è uno spiraglio lavoriamo su quello

Arezzo, 24 ottobre 2025 – I l sindaco Filippo Vagnoli entra nel merito della lettera di Manifattura del Casentino che annuncia la chiusura delle attività al lanificio di Soci - dopo più venti anni di crisi e diversi fallimenti - fa un appello alla Regione per “salvare il salvabile” attivando da subito un tavolo di lavoro in emergenza. Ecco le sue parole. “La comunicazione arrivata questa mattina dalla Manifattura del Casentino, che preannuncia la chiusura dell’attività entro trenta giorni, è una notizia che colpisce la nostra comunità, ma anche noi come amministratori. La mia vicinanza ai lavoratori e all’azienda oggi è la stessa che ha accompagnato anni di azioni intraprese al fine di trovare soluzioni vantaggiose al proseguimento portate all’attenzione di Regione Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

