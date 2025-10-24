Chieti Lab | i prossimi incontri informativi in provincia

Nell'ambito del progetto ChietiLabIdee in crescita – Insieme per l’Imprenditorialità”, per l'inserimento e l'orientamento lavorativo dei giovani e che vede il Comune di Chieti capofila e promotore, sono in programma due incontri informativi aperti a tutti gli stakeholder. Il primo è martedì 28. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Altre letture consigliate

I prossimi appuntamenti delle nostre giovanili! ? Villamagna Calcio VS Città di Chieti Bucchianico Campionato Juniores U19 Provinciale - 4° gara - girone A ? Sabato 25 ottobre Ore 15:30 Campo "La Madonnina" - Villamagna ? Tollo Calcio V - facebook.com Vai su Facebook

Ciclo di incontri e laboratori per la rigenerazione urbana e sociale del quartiere CELDIT a Chieti Scalo. - Chieti, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Chieti, 20 ottobre 2025 – Un laboratorio di analisi, confronto e partecipazione per costruire insieme il futuro del quartiere CELDIT, tra ... Lo riporta abruzzonews24.com