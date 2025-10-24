Chiesa eletto miglior giocatore di settembre: l’ex giocatore della Juventus illumina il Liverpool e conquista l’Inghilterra Federico Chiesa sta vivendo il momento più brillante della sua avventura inglese. Arrivato al Liverpool nell’agosto 2024 dopo l’esperienza alla Juventus, l’attaccante italiano è stato eletto giocatore del mese di settembre dai tifosi dei Reds. Un riconoscimento che premia . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Chiesa torna a brillare! E’ il miglior calciatore di settembre del Liverpool: un premio che conferma il momento d’oro dell’attaccante ex Juve – FOTO