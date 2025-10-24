Chiesa italiana al voto su gay donne ruolo dei laici abusi | via al Sinodo dopo lo strappo
Lo scorso aprile lo stop al documento, sabato 25 ottobre si riunisce l’assemblea chiamata a esprimersi su un nuovo testo che ha recepito la ricchezza del dibattito di tre anni. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Dopo quattro anni di ascolto, confronto e discernimento, il Cammino sinodale della Chiesa italiana giunge a una tappa decisiva con la pubblicazione del Documento di sintesi, che sarà sottoposto al voto della terza Assemblea sinodale il 25 ottobre . Ci sarà an - facebook.com Vai su Facebook
Abusi: la Chiesa italiana al lavoro per una «cultura della tutela a più livelli» Dopo il Rapporto della Pontificia Commissione, la CEI precisa i dati dell’Italia: 184 diocesi coinvolte, 103 centri attivi. | Zuppi: «Cammino inarrestabile e condiviso» - X Vai su X
Cei, Chiese locali superino discriminazioni per gay e trans - La Chiesa italiana chiede a diocesi e parrocchie di aprire al mondo Lgbt. Lo riporta msn.com