Dopo lo sgombero di qualche mese fa, che dopo aver portato al ricollocamento dei migranti in altro strutture avrebbe in teoria dovuto riconsegnare idealmente la chiesa di Santa Maria Maggiore alla comunità di Vicofaro, l'edificio religioso in questione è a quanto pare rimasto in una sorta di "limbo": don Massimo Biancalani non ne è più il rappresentante legale, ma è comunque rimasto lì. Ed i residenti della frazione del Comune di Pistoia salita da qualche anno alla ribalta delle cronache temono che il "parroco dei migranti" possa prima o poi riattivare quell'esperienza di accoglienza che nell'ultimo decennio (o poco meno) ha contribuito a creare una situazione di degrado caratterizzata da scarsa sicurezza ed episodi sempre più frequenti di micro-criminalità (stando a quanto riportato dalle cronache locali in tutto questo tempo e a quanto segnalato dagli abitanti). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Chiediamo la rimozione di don Biancalani". I residenti di Vicofaro scrivono a Papa Leone XIV

