Chiara Frattesi | Non mi accettavano al fianco di Geolier volevo sparire il confronto con la ex Valeria

Fanpage.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chiara Frattesi parla per la prima volta delle critiche ricevute all’inizio della sua relazione con Geolier. Per la modella e influencer è stato costante il confronto con Valeria D’Agostino, ex compagna del rapper. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

“Geolier e Chiara Frattesi si sono lasciati”: l’indiscrezione - A svelarlo è Alessandro Rosica, esperto di gossip, secondo cui la storia d’amore che ha fatto sognare i fan del cantante ... Lo riporta dilei.it

Geolier e Chiara Frattesi ancora insieme, la risata scaccia crisi - Con alcune storie Instagram la coppia, unita dall'estate 2024, ha smentito i recenti gossip che insinuavano una rottura. Da corrieredellosport.it

Geolier e Chiara Frattesi, amore al capolinea? L'indiscrezione: «Lei non l'ha mai amato, si usavano a vicenda» - L’estate 2025 li ha visti protagonisti tra viaggi da sogno e dediche romantiche, ma adesso cala il gelo tra loro. Da leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Chiara Frattesi Accettavano Fianco