Chiara Frattesi | Geolier? È l’amore della mia vita Il rapporto con mio fratello Davide…

La sorella del calciatore nerazzurro ha parlato con i follower tramite Instagram e ha risposto alle domande sul suo fidanzato e su suo fratello. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - Chiara Frattesi: “Geolier? È l’amore della mia vita. Il rapporto con mio fratello Davide…”

Argomenti simili trattati di recente

Buona giornata da Chiara Frattesi - facebook.com Vai su Facebook

“Geolier e Chiara Frattesi si sono lasciati”: l’indiscrezione - A svelarlo è Alessandro Rosica, esperto di gossip, secondo cui la storia d’amore che ha fatto sognare i fan del cantante ... Scrive dilei.it

Geolier e Chiara Frattesi addio? La replica è a suon di risate - La coppia formata dal cantante e l’influencer non si mostra insieme da qualche tempo e tanto è bastato a scatenare le solite malelingue. Come scrive dilei.it

Geolier e Chiara Frattesi si sono lasciati? L'indiscrezione: "Si usavano a vicenda" - Il condizionale è d'obbligo perché da tempo i due non si mostrano più insieme. Scrive corrieredellosport.it