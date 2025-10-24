Chiara Francini Laura Chiatti Antonia Liskova e Jun Ichikawa vanno on the road all' inseguimento di uno sposo in fuga

24 ott 2025

S tasera alle 21.20 su Rai 2 va in onda Addio al nubilato 2 – L’isola che non c’è, seconda avventura con protagoniste le stesse attrici del film precedente, uscito nel 2021: Chiara Francini, Laura Chiatti, Antonia Liskova e Jun Ichikawa. Questa volta, in una commedia on the road che mescola fiaba e romanticismo, le quattro amiche sono alle prese con uno sposo in fuga e una bizzarra sepoltura. Chiara Francini omaggia Dante nell’anniversario della morte del sommo poeta X Leggi anche › Laura Chiatti e Chiara Francini su Rai 2 nel film “Addio al nubilato” Addio al nubilato 2 – L’isola che non c’è: la trama del film stasera 24 ottobre in prima tv su Rai 2. 🔗 Leggi su Iodonna.it

