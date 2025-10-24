Chiara Ferragni | Il 2024 tra divorzio e altro è stato l’anno più duro Ora sono innamorata spero duri per sempre

Chiara Ferragni si racconta a Cosmopolitan Spagna tra passato, presente e futuro. L’influencer ha ripercorso le tappe del suo successo: “Diventare blogger e poi imprenditrice è stato un percorso che si è sviluppato nel corso di diversi anni. Quello che ho fatto è stato cercare di cogliere le opportunità e non accontentarmi. Credo che si debba essere felici di ciò che si ha, ma per cercare di più bisogna avere fame di vita: di nuove strategie, opportunità, lavoro. Ed è questo che sono. Mi piace sempre imparare. Credo sia per questo che ha funzionato così bene per me”. Nonostante le recenti problematiche, smettere per lei non è mai stata un’opzione: “Non ho mai pensato di smettere, ma quando ho bisogno di una pausa, la prendo e basta”. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Chiara Ferragni: “Il 2024 tra divorzio e altro è stato l’anno più duro. Ora sono innamorata, spero duri per sempre”

Leggi anche questi approfondimenti

Chiara Ferragni in una intervista #chiaraferragni #fblifestyle - facebook.com Vai su Facebook

Chiara Ferragni: "Il 2024 è stato l’anno più duro tra divorzio e scandali, ma ora sono innamorata e felice" - Sul nuovo numero di Cosmopolitan Spagna, che le ha dedicato la copertina, Chiara Ferragni è tornata a raccontarsi senza filtri: tra il difficile divorzio da Fedez, il caso Balocco, la rinascita ... Da comingsoon.it

Chiara Ferragni: “Sono innamorata, spero duri per sempre. L’anno del divorzio da Fedez è stato difficile” - Chiara Ferragni è oggi "felicemente innamorata" di Giovanni Tronchetti Provera: "Spero che duri per sempre, sono molto romantica" ... Riporta fanpage.it

Chiara Ferragni torna a parlare di Fedez: cosa ha rivelato sul divorzio - Nell’ultima settimana hanno suscitato grande scalpore le parole di Fedez che ha rivelato retroscena inediti sul matrimonio con Chiara Ferragni. Secondo donnaglamour.it