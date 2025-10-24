Chiara Ferragni | I miei figli sono il mio scopo e adesso sono felicemente innamorata

Chiara Ferragni ha maturato nuove consapevolezze dopo il pandoro gate e la separazione da Fedez, ma adesso è felicemente innamorata. I suoi scopi attuali sono i suoi figli e risollevare il suo brand. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Chiara Ferragni: “I miei figli sono il mio scopo e adesso sono felicemente innamorata”

Contenuti che potrebbero interessarti

Nel suo nuovo libro "L'acqua è più profonda di come sembra da sopra", Fedez ha parlato della fine della sua storia con Chiara Ferragni a causa del suo tradimento con Angelica Montini #Fedez #ChiaraFerragni #ferragnez #musica #musicaitaliana #fblifesty - facebook.com Vai su Facebook

ChiaraFerragni - ? - X Vai su X

Parla Chiara Ferragni: "Il divorzio mi ha insegnato molto. Ora sono innamorata, spero duri per sempre" - La influencer rilascia una lunga intervista in cui parla, tra le altre cose, del suo amore attuale, della separazione da Fedez e della famiglia: cosa ha detto ... Scrive today.it

Fedez: “A Sanremo Chiara Ferragni e il suo team mi hanno trattato da lebbroso. Il Pandorogate? L’idea del milione è stata mia” - Continuano le rivelazioni di Fedez non solo sul matrimonio con Chiara Ferragni, ma anche su quanto accaduto a Sanremo 2023, dopo il famoso bacio con Rosa Chemical. Come scrive tpi.it

Fedez spara a zero, dal caso Iovino a Chiara Ferragni che "del suo lavoro non ne capisce granché" - Nel suo libro "L’acqua è più profonda di come sembra da sopra" Fedez parla di Chiara Ferragni, della droga, del caso Iovino e rapporti con ultrà del Milan. Segnala gazzetta.it